Прокуратура обвинила Януковича в госизмене

Следствие признало реформы бывшего президента подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины.

По версии следствия, Янукович в 2012-2014 годах целенаправленно снижал обороноспособность Украины Reuters (архивное фото)

Бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом в среду, 24 июня, сообщил офис генерального прокурора.

По версии следствия, Янукович при соучастии тогдашних министров обороны в 2012-2014 годах целенаправленно снижал обороноспособность Украины.

Это делалось с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации тому подобное.

"Такие действия совершались в частности на территории Автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - уточнил в офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве проводится Государственным бюро расследований.

Ранее Печерский районный суд Киева повторно заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича , но на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В предыдущий раз Янукович был заочно арестован 4 мая по делу об узурпации власти.

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