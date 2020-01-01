Прокуратура обвинила Януковича в госизмене
Следствие признало реформы бывшего президента подрывом боеспособности Вооруженных сил Украины.
Бывшему президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом в среду, 24 июня, сообщил офис генерального прокурора.
По версии следствия, Янукович при соучастии тогдашних министров обороны в 2012-2014 годах целенаправленно снижал обороноспособность Украины.
Это делалось с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании отдельных воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации тому подобное.
"Такие действия совершались в частности на территории Автономной республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова", - уточнил в офисе генпрокурора.
Досудебное расследование в данном уголовном производстве проводится Государственным бюро расследований.
Ранее Печерский районный суд Киева повторно заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, но на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. В предыдущий раз Янукович был заочно арестован 4 мая по делу об узурпации власти.
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