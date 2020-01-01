На Прикарпатье мужчина угрожал автоматом продавщице в пиццерии

Прибывшие полицейские смогли скрутить злоумышленника. Как выяснилось, автомат был заряжен.

Патрульные, совместно со службой охраны задержали жителя Ивано-Франковска, который угрожал автоматом продавщице в пиццерии. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Прикарпатья.

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“Сообщение об угрозе физической расправой на улице Галицкой патрульные получили вчера около 19 часов. На месте происшествия патрульные выяснили: 43-летний мужчина затеял конфликт с продавщицей пиццерии и начал угрожать автоматом“, - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, на уговоры патрульных опустить оружие мужчина не реагировал, напротив стал угрожать осуществить выстрел.

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Тем не менее, в течение 5 минут, благодаря слаженным и четким действиям правоохранителей, злоумышленника удалось задержать. Прибывшие на место эксперты следственно-оперативной группы, осмотрев оружие, сообщили, что автомат действительно заряжен и в нем находится патрон.

Напомним, в Одессе мужчина обстрелял из ружья компанию на пляже. Мужчине не понравилось, что молодые люди слишком шумно отдыхают.