Летом - дома. Почему украинцев не пускают в ЕС

За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям - это новый антирекорд, 16 больных умерли, 453 выздоровели.

Украинцы рискуют остаться этим летом дома и винить в этом могут только самих себя. Количество заразившихся коронавирусом в стране растет из-за чего границы Евросоюза для граждан Украины могут не открыть.

Коронавирусные антирекорды

За сутки 23 июня диагноз COVID-19 в Украине подтвердили 940 людям, 16 больных умерли, 453 выздоровели.

За все время пандемии коронавирусную болезнь в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1 051 человек умер от осложнений, 17 409 человек выздоровели. Сейчас болеют от коронавируса 20 554 человека.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 99 новых случаев заболевания коронавирусом, это самое большое количество больных за последние недели.

При этом в столице разрешили работать ресторанам, кафе, бассейнам, театрам и кинотеатрам. Однако, в том же Минздраве говорят, что ослаблять карантин в Киеве нельзя.

Реакция ЕС

Изначально Евросоюз планировал открывать границы для иностранцев с 1 июля, и украинцы могли быть среди тех, для кого снимут ограничения в первую очередь.

Но для этого Украина должна соответствовать определенным критериям.

Главными критериями при определении списка стран, граждане которых смогут въехать в еврозону, будут количество заболеваний коронавируса на 100 000 населения, тенденции развития эпидемии и общая ситуация с реагированием страны на COVID-19 (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетности, лечения).

За последние две недели Украина перестала соответствовать критерию о количестве заболеваний на 100 тысяч населения.

Американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники также пишет, что главным критерием для открытия границ ЕС для каждой страны будет число новых случаев инфицирования в ней за последние 14 дней в расчете на 100 тысяч населения.

Обсуждается вариант, при котором Евросоюз может возобновить сообщение с теми странами, где эта цифра не превышает 20 человек на 100 тысяч.

Однако новая вспышка COVID-19 в Украине привела к тому, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране хуже этого показателя. Согласно официальной статистика, за последние 14 дней в Украине было выявлено 10 723 новых случаев COVID-19.

Если учесть, что Госслужба статистики определяет население Украины в 41,8 млн человек, а именно эти официальные данные, скорее всего, будет использовать Еврокомиссия, то за последние две недели в Украине приходилось более 25 новых пациентов на 100 тысяч человек.

Таким образом, Украина не соответствует требуемому критерию в 20 случаев на 100 тысяч.

Для государств ЕС этот показатель сейчас составляет в среднем 16 новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

А когда пустят?

Сейчас в Еврокомиссии обсуждают два возможных списка стран, граждан которых будут пускать в ЕС после 1 июля. Оба списка включают Китай, а также ряд таких стран, как Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония, Уругвай, Куба и Вьетнам.

При этом ни в одном из списков нет США, Бразилии и России — мировых антилидеров пандемии коронавируса.

Разница между двумя списками (47 стран и 54 государства) состоит в том, какой уровень инцидентности будет утвержден как допустимый — 16 новых случаев (как в ЕС в среднем) либо 20 новых пациентов за последние 14 дней на 100 тысяч населения.

Источники NYT также сообщают, что списки стран будут пересматриваться каждые две недели — таким образом, если ситуация в Украине улучшится, она может попасть в перечень допускаемых стран.