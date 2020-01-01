Зеленский созвонился с Эрдоганом: Что обсуждали два президента

У лидеров Украины и Турции нашлось сразу несколько тем для обсуждения, начиная со здоровья супруги украинского президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудили ситуацию в мире вокруг пандемии коронавируса, а также меры по преодолению этого недуга и минимизации ее последствий для общества и экономик двух государств, сообщает пресс-служба украинского президента.

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Реджеп Тайип Эрдоган поинтересовался состоянием здоровья первой леди Украины, передал ей привет и пожелал скорейшего выздоровления.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил турецкий народ и лично президента Турции за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Принимая во внимание традиционно высокий уровень контактов между двумя странами, собеседники согласились с необходимостью скорейшего восстановления авиационного сообщения по мере ослабления карантинных мероприятий. Лидеры отметили, что рассматривают 1 июля как дату возобновления авиасообщения между Украиной и Турцией.

Знаю, что некоторые авиакомпании хотят восстановить свои рейсы - это даст толчок для постепенного восстановления туристической отрасли, - подчеркнул Президент Украины.

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На это Реджеп Эрдоган отметил, что Турция сделает все, чтобы украинские туристы чувствовали себя комфортно и безопасно.

Также главы государств обсудили вопрос защиты прав крымских татар на оккупированном полуострове. Зеленский поблагодарил собеседника за неизменную позицию Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Наконец, лидеры двух стран согласились усилить работу по подготовке Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Напомним, Зеленский потребовал найти системное решение проблемы наводнений. Ежегодно страна тратит до 800 миллионов на ликвидацию последствий стихии в западных регионах.