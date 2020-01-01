Зеленский анонсировал возобновление полетов между Украиной и Турцией

Турция будет принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на наличие COVID-19.

Президент Владимир Зеленский сообщил о возобновлении некоторых авиарейсов между Украиной и Турцией с 1 июля. Об этом глава государства написал в своем Twitter в среду, 24 июня.

Такую информацию Зеленский озвучил по итогам разговора с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут восстановлены. Согласен с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Спасибо за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией на всех направлениях, представляющих общий интерес", - написал президент.

Перед этим посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что украинские туристы с 1 июля 2020 года смогут путешествовать самолетами в Турцию без самоизоляции и тестирования на наличие COVID-19, соблюдая только необходимые требования безопасности.

Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose заявили о своей готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

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