Женщины-нардепы придумали наказание Корниенко за скандал

Женский коллектив партии Слуги народа признает наличие гендерной дискриминации в парламенте.

Корниенко отстранять от должности не планируют facebook.com/sluganarodu

Женский коллектив Слуги народа обсудил сексистский скандал, фигурантами которого стали главы партии и фракции СН Александр Корниенко и Давид Арахамия. Об этом сообщает ТСН в среду, 24 июня.

По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, скандал уже обсудили в женском рабочем чате. Ей, утверждает нардеп, и самой непросто в мужском коллективе.

Таакже по мнению Смаглюк, без дискуссии о гендерной дискриминации в Верховной Раде не обойтись. Однако оставить должность во фракции от Александра Корниенко коллеги не будут требовать.

Чтобы загладить вину, Корниенко предложат внести поправку в Избирательный кодекс о равном представительстве мужчин и женщин в партийных списках.

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