Женщины-нардепы придумали наказание Корниенко за скандал
Женский коллектив партии Слуги народа признает наличие гендерной дискриминации в парламенте.
Женский коллектив Слуги народа обсудил сексистский скандал, фигурантами которого стали главы партии и фракции СН Александр Корниенко и Давид Арахамия. Об этом сообщает ТСН в среду, 24 июня.
По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, скандал уже обсудили в женском рабочем чате. Ей, утверждает нардеп, и самой непросто в мужском коллективе.
Таакже по мнению Смаглюк, без дискуссии о гендерной дискриминации в Верховной Раде не обойтись. Однако оставить должность во фракции от Александра Корниенко коллеги не будут требовать.
Чтобы загладить вину, Корниенко предложат внести поправку в Избирательный кодекс о равном представительстве мужчин и женщин в партийных списках.
Как известно, главы фракции и партии СН Давид Арахамия и Александр Корниенко обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте, сравнив ее с "корабельной сосной"
Позже сама Ирина Аллахвердиева назвала видео разговора коллег монтажом.
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