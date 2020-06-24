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Женщины-нардепы придумали наказание Корниенко за скандал

Комментариев: 1
Женский коллектив партии Слуги народа признает наличие гендерной дискриминации в парламенте.
Корниенко отстранять от должности не планируют
Корниенко отстранять от должности не планируют
facebook.com/sluganarodu
 
Женский коллектив Слуги народа обсудил сексистский скандал, фигурантами которого стали главы партии и фракции СН Александр Корниенко и Давид Арахамия. Об этом сообщает ТСН в среду, 24 июня. 
 
По словам нардепа Ольги Василевской-Смаглюк, скандал уже обсудили в женском рабочем чате. Ей, утверждает нардеп, и самой непросто в мужском коллективе.
 
Таакже по мнению Смаглюк, без дискуссии о гендерной дискриминации в Верховной Раде не обойтись. Однако оставить должность во фракции от Александра Корниенко коллеги не будут требовать. 
 
Чтобы загладить вину, Корниенко предложат внести поправку в Избирательный кодекс о равном представительстве мужчин и женщин в партийных списках.
 
Как известно, главы фракции и партии СН Давид Арахамия и Александр Корниенко обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву в неприличном контексте, сравнив ее с "корабельной сосной"
 
Позже сама Ирина Аллахвердиева назвала видео разговора коллег монтажом.
 

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Теги: Корниенко, скандал, Слуга народа, Давид Арахамия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    24.06.2020, 21:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Т.е. я так понял, что в ВР все женщины либо лесбиянки, либо фригидные и мужчин не обсуждают. Потому что мужчины их не интересуют.
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