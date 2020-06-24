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В Украине снизился уровень безработицы

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Несмотря на масштабные сокращения рабочих мест с началом карантина, официальная статистика показала позитивные тенденции.
По оценкам Госстата в Украине 1,5 млн безработных
По оценкам Госстата в Украине 1,5 млн безработных
 
Уровень безработицы среди трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составил 8,5%, среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет - 8,6%. Об этом в среду, 24 июня, сообщила Государственная служба статистики.
 
 
Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года составлял 9,2%.
 
За отчетный квартал уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.
 
В абсолютных цифрах численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,5 млн человек.
 
Как сообщалось, с начала карантина безработными в Украине официально стали 249 028 граждан, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 191 253 начали получать помощь по безработице. 

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Теги: Украина, безработица, безработные, Госстат, занятость
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Uzvar    24.06.2020, 21:37
Оценка:  0
Uzvar
коронавирус помог
ktrvbcffer    24.06.2020, 21:33
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Правда?А за счёт чего,если не секрет?
толян04    24.06.2020, 21:27
Оценка:  -21
толян04
передохлит штоль?
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