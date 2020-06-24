В Украине снизился уровень безработицы

Несмотря на масштабные сокращения рабочих мест с началом карантина, официальная статистика показала позитивные тенденции.

Уровень безработицы среди трудоспособного населения в возрасте 15 лет и старше в I квартале 2020 года составил 8,5%, среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет - 8,6%. Об этом в среду, 24 июня, сообщила Государственная служба статистики.

Уровень безработицы в Украине за январь-март 2019 года составлял 9,2%.

За отчетный квартал уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%.

В абсолютных цифрах численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше составила 16,6 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,5 млн человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,5 млн человек.

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