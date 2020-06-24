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Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения

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Глава государства пообещал восстановить разрушенное жилье, дороги, мосты, а также оказать финансовую поддержку.
Президент обратился к жителям пострадавших районов со словами поддержки
Президент обратился к жителям пострадавших районов со словами поддержки
president.gov.ua
 
Власти намерены ликвидировать последствия наводнений в Западной Украине. Об этом в среду, 24 июня, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к жителям пострадавших районов. 
 
Зеленский выразил искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения.
 
"Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое", - подчеркнул он.
 
 
По словам президента, пострадавшим от стихии отдельно будет выделена финансовую помощь. "Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены", - заявил он.
 
Ранее Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений регионы Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.
 
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что ситуация с паводками в западных областях остается критической.

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Теги: стихия, наводнение, Владимир Зеленский, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    24.06.2020, 21:52
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ktrvbcffer
Клоун-дегенерат,ты хоть распологаешь необходимыми ресурсами для этого?Никто не знает когда там этот потоп прекратится и сколько ещё убытков он принесёт,а ты уже кукарекаешь что всё восстановишь...Не смеши людей,клоун!
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