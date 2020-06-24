Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Корниенко получил прощение за "бабу, как корабельная сосна"

Комментариев: 2
Домбровская готова работать со Слугой народа дальше, но считает недопустимыми подобные высказывания о женщинах.
Домбровская является одним из возможных кандидатов в мэры Николаева
Домбровская является одним из возможных кандидатов в мэры Николаева
facebook.com/ Татьяна Домбровская
 
Руководитель общественной организации Будущее Николаева Татьяна Домбровская приняла извинения первого заместителя главы парламентской фракции Слуга народа Александра Корниенко. Об этом она в среду, 24 июня, сообщила в комментарии изданию Левый берег.
 
"Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - сказала она.
 
По словам Домбровской, она намерена продолжать сотрудничество со Слугой народа и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если та выдвинет ее кандидатуру.
 
"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Домбровская.
 
Ранее Корниенко записал видео с извинениями и пояснил, что с главой парламентской фракции Слуга народа Давидом Арахамией в Николаеве они обсуждали Татьяну Домбровскую, которую в партии рассматривают на роль кандидата на должность мэра Николаева.
 
Напомним, в СМИ появилась запись разговора лидеров фракции Слуга народа во время подготовки к брифингу в Николаеве. Арахамия и Корниенко в довольно откровенной форме обсудили личные и деловые качества депутата ВР от Слуги народа Ирины Алахвердиевой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Корниенко, Николаев, скандал, местные выборы, Слуга народа, Давид Арахамия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    24.06.2020, 22:01
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так сосна или сосёнка?
ВосставшийИзБана    24.06.2020, 22:43
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Так ... сосулька.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь