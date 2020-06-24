Корниенко получил прощение за "бабу, как корабельная сосна"

Домбровская готова работать со Слугой народа дальше, но считает недопустимыми подобные высказывания о женщинах.

Руководитель общественной организации Будущее Николаева Татьяна Домбровская приняла извинения первого заместителя главы парламентской фракции Слуга народа Александра Корниенко. Об этом она в среду, 24 июня, сообщила в комментарии изданию Левый берег.

"Вчера после конференции он принес мне извинения, также сегодня были повторные извинения, уже публично. Поэтому я считаю, что инцидент исчерпан, продолжаем работать дальше", - сказала она.

По словам Домбровской, она намерена продолжать сотрудничество со Слугой народа и готова баллотироваться в мэры Николаева от провластной партии, если та выдвинет ее кандидатуру.

"Я сегодня являюсь одним из рассматриваемых кандидатов, поэтому, думаю, как определится партия, тогда и будет полный результат. Я готова работать дальше. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - резюмировала Домбровская.

Ранее Корниенко записал видео с извинениями и пояснил, что с главой парламентской фракции Слуга народа Давидом Арахамией в Николаеве они обсуждали Татьяну Домбровскую, которую в партии рассматривают на роль кандидата на должность мэра Николаева.

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