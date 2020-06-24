Укрзализныця отменила пригородные поезда в Прикарпатье

Масштабные наводнения прервали местное железнодорожное сообщение в Ивано-Франковской области.

Пока рейсы электричек из Ивано-Франковска отменены на два дня ria.ru

Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця отменила рейсы ряда пригородных поездов в Ивано-Франковской области из-за наводнений. Об этом в среду, 24 июня, сообщила компания.

С сегодняшнего дня не ходят пригородные поезда Коломыя – Снятин и Ворохта - Ивано-Франковск. Согласно сообщению, 25 июня поезда на данных маршрутах также не будут перевозить пассажиров.

Ранее Укрзализныця назначила еще 50 пригородных поездов . На 19 июня в Украине курсировало 533 пригородных поезда, к 24 июня их количество достигло 583.

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