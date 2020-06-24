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Укрзализныця отменила пригородные поезда в Прикарпатье

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Масштабные наводнения прервали местное железнодорожное сообщение в Ивано-Франковской области.
Пока рейсы электричек из Ивано-Франковска отменены на два дня
Пока рейсы электричек из Ивано-Франковска отменены на два дня
ria.ru
 
Железнодорожная госкомпания ПАО Укрзализныця отменила рейсы ряда пригородных поездов в Ивано-Франковской области из-за наводнений. Об этом в среду, 24 июня, сообщила компания.
 
С сегодняшнего дня не ходят пригородные поезда Коломыя – Снятин и Ворохта - Ивано-Франковск. Согласно сообщению, 25 июня поезда на данных маршрутах также не будут перевозить пассажиров.
 
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования из Львова.
 
Ранее Укрзализныця назначила еще 50 пригородных поездов. На 19 июня в Украине курсировало 533 пригородных поезда,  к 24 июня их количество достигло 583.

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Теги: стихия, наводнение, Укрзализныця, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ktrvbcffer    24.06.2020, 23:23
Оценка:  0
ktrvbcffer
А теплоходы хоть в ходу там?
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