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Зеленский и Эрдоган ускорят торговые переговоры

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Решение о возобновлении переговоров о режиме свободной торговли было принято двумя днями ранее.
Зеленский и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей, достигнутых 3 февраля.
Зеленский и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей, достигнутых 3 февраля.
rbc.ua

Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией будут ускорены. Такая договоренность достигнута в среду, 24 июня, в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщил офис украинского президента.

Зеленский и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое прошло 3 февраля в Киеве.

"Главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский по итогам телефонного разговора с Эрдоганом сообщил о возобновлении некоторых авиарейсов между Украиной и Турцией с 1 июля.

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Теги: Украина, Турция, торговля, зона свободной торговли, Эрдоган, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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