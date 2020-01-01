Зеленский и Эрдоган ускорят торговые переговоры
Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией будут ускорены. Такая договоренность достигнута в среду, 24 июня, в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, сообщил офис украинского президента.
Зеленский и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое прошло 3 февраля в Киеве.
"Главы государств согласились принять дополнительные меры для финализации переговоров о заключении соглашения о свободной торговле", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский по итогам телефонного разговора с Эрдоганом сообщил о возобновлении некоторых авиарейсов между Украиной и Турцией с 1 июля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet