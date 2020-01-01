В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в восточных регионах страны, а также в Сумской и Запорожской областях.

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о вероятных пожарах в Запорожской, Сумкой областях, частично в восточных регионах страны. Об этом, в среду, 24 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В восточных, Сумской и Запорожской областях 25-27 июня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что соответствующие прогнозы дали эксперты Украинского гидрометцентра.

Напомним, 21 июня в зоне ЧАЭС возле села Ильинцы произошло возгорание лесной подстилки. В тот же день пожар удалось локализовать на площади 3 га.

Как известно, в начале апреля в Чернобыльской зоне вспыхнули масштабные лесные пожары, которые окончательно прекратились лишь с приходом дождей в начале мая.

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