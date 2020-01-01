Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрпочта задержит доставку пенсий из-за паводка

Комментариев: 0
Возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится Львовской областей.
Письма и пенсии в отдельные районы доставят с задержкой
Письма и пенсии в отдельные районы доставят с задержкой
facebook.com/ukrposhta

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсии. Об этом, в среду, 24 июня, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников", - подчеркнул он.
 
По словам Смелянского, задержки коснуться отдельных районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, возможно, Львовской области.
 
Ранее Korrespondent.net писал, что в Западной Украине потоп. Ухудшение погодных условий и старые экологические проблемы приводят к затоплению дорог и целых населенных пунктов. Страдают даже крупные областные центры – Ивано-Франковск и Черновцы. Ситуацию усложняет то, что на ближайшие дни в регионе снова прогнозируют сильные ливни и новую волну паводка. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: наводнение, почта, пенсия, письмо, паводок, Укрпочта, задержка, посылка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь