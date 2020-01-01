Укрпочта задержит доставку пенсий из-за паводка

Возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится Львовской областей.

Письма и пенсии в отдельные районы доставят с задержкой facebook.com/ukrposhta

В связи с наводнением в западных областях Украины в ближайшие дни возможны задержки с доставкой Укрпочтой посылок, писем и пенсии. Об этом, в среду, 24 июня, сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"Мы делаем все, чтобы вовремя доставить письма, посылки и конечно пенсии, при этом не ставя под угрозу жизни наших сотрудников", - подчеркнул он.

По словам Смелянского, задержки коснуться отдельных районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, возможно, Львовской области.

Ранее Korrespondent.net писал, что в Западной Украине потоп. Ухудшение погодных условий и старые экологические проблемы приводят к затоплению дорог и целых населенных пунктов. Страдают даже крупные областные центры – Ивано-Франковск и Черновцы. Ситуацию усложняет то, что на ближайшие дни в регионе снова прогнозируют сильные ливни и новую волну паводка.

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