Подборка важных новостей вчерашнего дня.

Наводнение на Западной Украине ударило по экономике, правительство обязалось помочь пострадавшим от потопа людям, шахтерам предприятия “Надежда” 4 месяца не платили зарплату, президент пообещал разобраться. Мы собрали важные события минувших суток.

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Подтопило почти 300 населенных пунктов

Ливни в западной части страны нанесли серьезный урон Украине. За несколько дней выпало 70% месячной нормы осадков. Уровень подтопления превзошел масштабы 2008 года. В целом пострадало около 300 населенных пунктов в Ивано-Фрнаковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской областях. На Прикарпатье во время стихии погибло трое, один человек пропал без вести. Более 430 км дорог было размыто, разрушено 130 мостов, несколько дамб. При этом, по официальным данным, в горной части сохранилась опасность образования новых грязекаменных потоков и оползней.

Пообещали не бросать в трудной ситуации

К 29 населенным пунктам в Западной Украине нет подъезда из-за поврежденных ливнями дорог. Жители 34-х оказались вовсе отрезаны от цивилизации. Власть обязалась возобновить сообщение. Дороги, мосты восстановят, пострадавшим помогут деньгами. В наиболее затопленные села доставят продукты и все необходимое на вертолетах.

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Януковичу объявили о подозрении

Экс-президенту Виктору Януковичу вменяют государственную измену. По данным офиса генпрокурора, ему готовы предъявить подозрение. Следователи выяснили, что в 2012/14 годах бывший президент намеренно ослаблял оборонные ресурсы Украины. В этом, по информации следствия, ему помогали экс-министры профильного ведомства. Последним также объявили о подозрении.

“Езжайте домой, зарплата будет!”

Несколько дней подряд у президентского офиса на Банковой митинговала группа шахтеров. Горняки приехали из Львовской области, чтобы посетовать на сложившуюся ситуацию. Предприятие “Надежда” задолжала им более 58 млн грн, не выплачивая зарплату в течение 4 месяцев. Около 800 трудящихся оказались на грани выживания. В среду, 24 июня, шахтерам удалось пообщаться с президентом. Владимир Зеленский пообещал разобраться с “Центрэнерго”, а горнякам посоветовал отправляться домой.

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Петра Порошенко допросят как подозреваемого

Нардепа Порошенко вызвало ГБР. 30 июня ему устроят допрос. Бывшего президента объявили фигурантом уголовного дела. Ему вменяют возможный захват государственной власти.

Рекорд по ставкам

В Украине резко сократились ставки по депозитам. Так, в начале кризисного периода они составляли около 12%. На данный момент - ниже 10% и это исторический минимум.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский распорядился отправить гуманитарный груз в зону наводнений.

