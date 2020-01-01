В Украине подтоплены 285 населенных пунктов

Ухудшение погодных условий в западных областях привело к разрушению более 100 километров автодорог и 64 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в четверг, 25 июня.

Отмечается, что всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 234, Черновицкая - 37, Львовская - 12, Тернопольской - 2), 9 тыс. 994 дома (Ивано-Франковская - 9157, Черновицкая - 728, Львовская - 72, Тернопольской - 37), девять объектов социальной и бытовой сферы; затоплены 3 тыс. 340 подвалов (Ивано-Франковская - 2553, Черновицкая - 712, Львовская - 75), 13 тыс. 390 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 11337, Черновицкая - 1895, Львовская - 131, Тернопольская - 27).

Также в результате непогоды разрушено 117 км автодорог (Ивано-Франковская - 116, Черновицкая - 1) и 64 моста в Ивано-Франковской области. Повреждено 500 км автодорог и 135 мостов (Ивано-Франковская - 487 км дорог и 118 мостов, Львовская - 2 км автодорог, Черновицкая - 12 км автодорог и 17 мостов) и 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; № 5 - 70 м) в Черновицкой области.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 1 643 человек и 469 единиц техники.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал критической ситуацию с паводками в западных областях. Но положение должно улучшиться к концу недели.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поручил правительству отправить гуманитарный груз в пострадавшие от наводнений западные регионы.

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