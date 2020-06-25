В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки почти тысяча новых случаев

Больных уже более 40 тысяч.

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.

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Такие данные сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, всего с начала пандемии заразились 40 008 человек, из них 17 758 человек выздоровели и 1 067 - умерли.

К слову, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 349 человек и 16 - умерли.

Статистика скрин

За минувшие сутки Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.

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Известно, что антилидером по количеству новых случаев коронавируса является Львовская область - 204 новых случаев. Такая динамика наблюдается уже несколько недель. Далее в рейтинге Киев, Черновицкая и Ровенская области.

Ситуация по областям выглядит следующим образом:

Винницкая область - 1753 случая;

Волынская область - 2024 случая;

Днепропетровская область - 1069 случаев;

Донецкая область - 399 случаев;

Житомирская область - 1337 случаев;

Закарпатская область - 2454 случая;

Запорожская область - 561 случай;

Ивано-Франковская область - 2171 случай;

Кировоградская область - 636 случаев;

г. Киев - 4613 случаев;

Киевская область - 2373 случая;

Львовская область - 4627 случаев;

Луганская область - 75 случаев;

Николаевская область - 377 случаев;

Одесская область - 1465 случаев;

Полтавская область - 301 случай;

Ровенская область - 3248 случаев;

Сумская область - 277 случаев;

Тернопольская область - 1815 случаев;

Харьковская область - 1947 случаев;

Херсонская область - 188 случаев;

Хмельницкая область - 645 случаев;

Черновицкая область - 4531 случай;

Черкасская область - 616 случаев;

Черниговская область - 506 случаев.

Напомним, глава ВОЗ трезво напомнил миру о коронавирусе. Число заболевших коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, по прогнозу ВОЗ.