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В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки почти тысяча новых случаев

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Больных уже более 40 тысяч.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.

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Такие данные сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, всего с начала пандемии заразились 40 008 человек, из них 17 758 человек выздоровели и 1 067 - умерли.

К слову, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 349 человек и 16 - умерли.

Статистика
Статистика
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За минувшие сутки Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.

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Известно, что антилидером по количеству новых случаев коронавируса является Львовская область - 204 новых случаев. Такая динамика наблюдается уже несколько недель. Далее в рейтинге Киев, Черновицкая и Ровенская области.

Ситуация по областям выглядит следующим образом:

  • Винницкая область - 1753 случая;
  • Волынская область - 2024 случая;
  • Днепропетровская область - 1069 случаев;
  • Донецкая область - 399 случаев;
  • Житомирская область - 1337 случаев;
  • Закарпатская область - 2454 случая;
  • Запорожская область - 561 случай;
  • Ивано-Франковская область - 2171 случай;
  • Кировоградская область - 636 случаев;
  • г. Киев - 4613 случаев;
  • Киевская область - 2373 случая;
  • Львовская область - 4627 случаев;
  • Луганская область - 75 случаев;
  • Николаевская область - 377 случаев;
  • Одесская область - 1465 случаев;
  • Полтавская область - 301 случай;
  • Ровенская область - 3248 случаев;
  • Сумская область - 277 случаев;
  • Тернопольская область - 1815 случаев;
  • Харьковская область - 1947 случаев;
  • Херсонская область - 188 случаев;
  • Хмельницкая область - 645 случаев;
  • Черновицкая область - 4531 случай;
  • Черкасская область - 616 случаев;
  • Черниговская область - 506 случаев.

Напомним, глава ВОЗ трезво напомнил миру о коронавирусе. Число заболевших коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, по прогнозу ВОЗ.

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Теги: коронавирус, вирус, СНБО
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Комментариев (1)
ktrvbcffer    25.06.2020, 09:51
Оценка:  -22
ktrvbcffer
Мы все умрём.Поэтому не стоит переживать.
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