В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки почти тысяча новых случаев
По состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.
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Такие данные сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
Отметим, всего с начала пандемии заразились 40 008 человек, из них 17 758 человек выздоровели и 1 067 - умерли.
К слову, за минувшие сутки выздоровели от коронавируса 349 человек и 16 - умерли.
За минувшие сутки Украина поставила новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Последний антирекорд был на 64 случаев меньше.
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Известно, что антилидером по количеству новых случаев коронавируса является Львовская область - 204 новых случаев. Такая динамика наблюдается уже несколько недель. Далее в рейтинге Киев, Черновицкая и Ровенская области.
Ситуация по областям выглядит следующим образом:
- Винницкая область - 1753 случая;
- Волынская область - 2024 случая;
- Днепропетровская область - 1069 случаев;
- Донецкая область - 399 случаев;
- Житомирская область - 1337 случаев;
- Закарпатская область - 2454 случая;
- Запорожская область - 561 случай;
- Ивано-Франковская область - 2171 случай;
- Кировоградская область - 636 случаев;
- г. Киев - 4613 случаев;
- Киевская область - 2373 случая;
- Львовская область - 4627 случаев;
- Луганская область - 75 случаев;
- Николаевская область - 377 случаев;
- Одесская область - 1465 случаев;
- Полтавская область - 301 случай;
- Ровенская область - 3248 случаев;
- Сумская область - 277 случаев;
- Тернопольская область - 1815 случаев;
- Харьковская область - 1947 случаев;
- Херсонская область - 188 случаев;
- Хмельницкая область - 645 случаев;
- Черновицкая область - 4531 случай;
- Черкасская область - 616 случаев;
- Черниговская область - 506 случаев.
Напомним, глава ВОЗ трезво напомнил миру о коронавирусе. Число заболевших коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек, по прогнозу ВОЗ.