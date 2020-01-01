Хроники ООС: Пять обстрелов, пострадавших нет

Вчерашний день в зоне боевых действий прошел без потерь.

Сутки на Донбассе миновали без потерь facebook.com/pressjfo.news

В среду, 24 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли позиции защитников на территории Широкино, Старогнатовки, Марьинки и хутора Вольный.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Оппоненты применили минометы калибра 82 мм, пулеметы, противотанковые и автоматические гранатометы, стрелецкое оружие. При этом на украинской стороне обошлось без потерь.

В ответ наши военные несколько раз открывали прицельный огонь по опорным пунктам противников. В итоге удалось остановить вражеское наступление.

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В пресс-центре ООС уточняют, что 22 и 23 июня армейцы ликвидировали троих оккупантов, еще двое наемников получили ранения.

С начала текущих суток сепаратисты не проявляли активности, украинские позиции не пострадали.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Донбассе задержали сепаратиста “ДНР“.

