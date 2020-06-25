Украина отправила РФ ноту протеста из-за “парада” в Крыму

МИД направил в Россию ноту протеста.

Украина направила ноту протеста Российской Федерации из-за военного парада в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях. Украинская сторона оценивает такие действия оккупантов, как продолжение политики милитаризации Крыма.

Также в МИД добавили, что действия РФ представляют серьезную угрозу европейской безопасности.

Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.

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Напомним, в Москве состоялся парад Победы. В Россию на парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.