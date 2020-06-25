Украина отправила РФ ноту протеста из-за “парада” в Крыму
Украина направила ноту протеста Российской Федерации из-за военного парада в оккупированном Крыму.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В ведомстве подчеркнули, что Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях. Украинская сторона оценивает такие действия оккупантов, как продолжение политики милитаризации Крыма.
Также в МИД добавили, что действия РФ представляют серьезную угрозу европейской безопасности.
Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.
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Напомним, в Москве состоялся парад Победы. В Россию на парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.
Пусть берут, через десять лет, когда воды у них совсем не будет, будут просить что бы забрали Крым + большую компенсацию, но мы подумаем и увеличим эту сумму раз в сто, и paшa согласиться.
Раз у тебя пердак горит и не только у тебя, значит все правильно делают))