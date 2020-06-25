Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина отправила РФ ноту протеста из-за “парада” в Крыму

Комментариев: 17
МИД направил в Россию ноту протеста.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Украина направила ноту протеста Российской Федерации из-за военного парада в оккупированном Крыму. 

Читай также: В Кремле рассказали об иностранных гостях на параде Победы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Москва сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях. Украинская сторона оценивает такие действия оккупантов, как продолжение политики милитаризации Крыма.

Также в МИД добавили, что действия РФ представляют серьезную угрозу европейской безопасности.

Особенно цинично выглядит привлечения российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей, - заявили в МИД.

Читай также: Украина начнет регистрировать рождения и смерти в Крыму

Напомним, в Москве состоялся парад Победы. В Россию на парад приехали президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана.

Поделись:
Теги: Крым, парад, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (17)
Отсортировать по дате Вниз
kerrohhop    25.06.2020, 11:32
Оценка:  -1
kerrohhop
Доки не будуть довічно засуджені Порошенко,Турчинов,Яценюк,Аваков та інші зрадники,Крим не повернеться.Це треба розуміти.
i-Вес    25.06.2020, 11:16
Оценка:  -23
i-Вес
А бумага, на которой нота была напечатана, была достаточно мягкой?
СтальнаяКрыса    25.06.2020, 11:20
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Для тебя напечатают на наждачной, водостойкой, с самым крупным зерном. Водостойкой чтобы можно было помыть и повторно использовать.
Vixerunt    25.06.2020, 11:07
Оценка:  0
Vixerunt
Russian-Troll--- ваш он только по ватным законам которые не имеют ни какой юрид. силы. Даже свид. о рождении и загран. паспорта выданные в Крыму не действительны. Это аннексированная земля без правового статуса.
Russian-Troll    25.06.2020, 11:17
Оценка:  -22
Russian-Troll
Вы в Крым съездите и с людьми поговорите, вот и узнаёте всю правду
Woodbrother    25.06.2020, 11:27
Оценка:  -2
Woodbrother
Russian-Troll - можно подумать, что вы со своей вонючей на москвы хоть раз ездили в Крым Крымчане до сих пор в шоке от оккупации, и паспорта свои украинские люди не выкидывают.
Woodbrother    25.06.2020, 10:32
Оценка:  -1
Woodbrother
Характерная фотка - буряты на БТРе . Такой на россии крымчане не ждали. Просто поганая на россия - не славянская страна.
ktrvbcffer    25.06.2020, 10:25
Оценка:  -21
ktrvbcffer
Клоуны,отправьте все эти ноты"композитору"Турчин ову.Это он слил Крым без единого оборонительного боя и даже не попытался вернуть его,тем самым дважды совершив государственную измену.Боитесь Турчинова?Так а при чём тогда российский Крым?))))))))))))))
Woodbrother    25.06.2020, 10:30
Оценка:  0
Woodbrother
Опять вы врете. Как минимум 21 человек был убит на рассейскими оккупантами в первый день захвата.
Russian-Troll    25.06.2020, 10:47
Оценка:  -23
Russian-Troll
А тем временем, Крым наш!
Woodbrother    25.06.2020, 10:56
Оценка:  -1
Woodbrother
Крым - временно оккупированная территория Украины. В настоящий момент оккупированный Крым массированным санкциями очень быстро доводит вонючую на россию до банкротства.
СтальнаяКрыса    25.06.2020, 11:16
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Woodbrother 25.06.2020, 10:35
Пусть берут, через десять лет, когда воды у них совсем не будет, будут просить что бы забрали Крым + большую компенсацию, но мы подумаем и увеличим эту сумму раз в сто, и paшa согласиться.
Woodbrother    25.06.2020, 11:29
Оценка:  -2
Woodbrother
10 лет вонючая на россия не протянет. Кремлевский мордор уже на грани распада.
Vixerunt    25.06.2020, 10:32
Оценка:  +1
Vixerunt
Вас этим крымом (который не росийский) будут долбать днём и ночью при каждом удобн. случае. Если вам нравится быть изгоями и под постоянным чмырением то можете даже оставить его себе. Он вам нанёс больше вреда чем Афганская война при Союзе.
Woodbrother    25.06.2020, 10:35
Оценка:  -1
Woodbrother
Хрен кремлевским фашистам а не Крым.
nommu1    25.06.2020, 10:47
Оценка:  -1
nommu1
'Клоуны,отправьте все эти ноты'
Раз у тебя пердак горит и не только у тебя, значит все правильно делают))
СтальнаяКрыса    25.06.2020, 11:11
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
Турчинов не виноват, во всем виноват янукович, при нем была сильно сокращена Украинская армия, много оружия продали за границу. В Крыму если бы наши попытались оказать сопротивление, многие были бы узкоглазыми бурятами, которые и в лнр воевали. Был танкист бурят обгоревший, которого кобзон посещал.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь