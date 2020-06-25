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Аваков в мае заработал меньше, чем все его замы

Комментариев: 1
Появилась информация о зарплате Авакова.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
МВД Украины

В мае 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заработал 47 230 гривен. При этом его заместители получили от 50 000 до 72 665 гривен. 

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Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских новостей.

Отметим, что должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.

Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты Авакова за май 2020 года вычтены 31 310 гривен. 

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Всего полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, зарплата составила 38 020 гривен.

К слову, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровый заработал 61 289 гривен, заместители Татьяна Ковальчук - 50 063 гривны, Катерина Павличенко - 72 665 гривен, Сергей Гончаров - 61 289 гривен, Антон Геращенко - 50 063 гривны, Александр Гогилашвили - 50 063 гривны. А госсекретарь ведомства Алексей Тахтаем заработал 85 974 гривны.

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Напомним, народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.

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Теги: Аваков, зарплата, МВД
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    25.06.2020, 11:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Вот странно: ему хватает, а депутанам - нет.
Woodbrother    25.06.2020, 11:30
Оценка:  0
Woodbrother
Черная икра подорожала и омары.
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