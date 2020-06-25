Аваков в мае заработал меньше, чем все его замы
В мае 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заработал 47 230 гривен. При этом его заместители получили от 50 000 до 72 665 гривен.
Читай также: Задерживают зарплату: Медработники в Киеве устроили акцию протеста
Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских новостей.
Отметим, что должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.
Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты Авакова за май 2020 года вычтены 31 310 гривен.
Читай также: Медикам с сентября повысят зарплаты на 25-75%
Всего полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, зарплата составила 38 020 гривен.
К слову, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровый заработал 61 289 гривен, заместители Татьяна Ковальчук - 50 063 гривны, Катерина Павличенко - 72 665 гривен, Сергей Гончаров - 61 289 гривен, Антон Геращенко - 50 063 гривны, Александр Гогилашвили - 50 063 гривны. А госсекретарь ведомства Алексей Тахтаем заработал 85 974 гривны.
Напомним, народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.