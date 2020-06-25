Аваков в мае заработал меньше, чем все его замы

Появилась информация о зарплате Авакова.

В мае 2020 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заработал 47 230 гривен. При этом его заместители получили от 50 000 до 72 665 гривен.

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Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских новостей.

Отметим, что должностной оклад должен был составить 56 100 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 11 220 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 11 220 гривен.

Согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников в законе "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из зарплаты Авакова за май 2020 года вычтены 31 310 гривен.

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Всего полученная Аваковым после удержания налогов и сборов, зарплата составила 38 020 гривен.

К слову, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровый заработал 61 289 гривен, заместители Татьяна Ковальчук - 50 063 гривны, Катерина Павличенко - 72 665 гривен, Сергей Гончаров - 61 289 гривен, Антон Геращенко - 50 063 гривны, Александр Гогилашвили - 50 063 гривны. А госсекретарь ведомства Алексей Тахтаем заработал 85 974 гривны.

Документ ukranews.com

Документ ukranews.com

Документ ukranews.com

Документ ukranews.com

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Голос" Кира Рудик заявила что депутатской зарплаты на жизнь ей не хватает.