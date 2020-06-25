В “пчелином ДТП” в Днепре погиб человек

Скончался водитель микроавтобуса, двое его пассажиров пострадало.

В микроавтобусе пострадало два человека, в том числе ребенок dp.informator.ua

В четверг, 25 июня, произошла авария на пересечении ул. Байкальской и Слобожанского проспекта.Там, на перекрестке, грузовое авто DAF столкнулось с микроавтобусом Mercedes Vito.

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Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что грузовик, транспортирующий песок, ехал по Байкальской в сторону ул. Журналистов.

В это время по проспекту двигался микроавтобус и вез в прицепе улья с пчелами. На перекрестке машины столкнулись.

Фура перевернулась, преградив проезжую часть, песок рассыпался на дорогу. В автомобиле Mercedes погиб водитель, двое пассажиров пострадало, в том числе ребенок. Их увезли в больницу.

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Известно, что в ДТП оказались повреждены пчелиные улья, которые перевозил микроавтобус. Насекомые заполонили окрестности и покусали находившихся рядом людей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Борис Джонсон попал в ДТП.