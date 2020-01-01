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В протокол лечения коронавируса внесли новый препарат

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Отмечается, что этот препарат снижает смертность от коронавируса.
В протокол лечения коронавирусом внесли новый препарат
В протокол лечения коронавирусом внесли новый препарат
EPA/UPG

Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с коронавирусом новый препарат - “Дексаметазон”. 

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что обновлены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с этим вирусом. Британские ученые ранее заявили, что “Дексаметазон” снижает смертность от коронавируса.

Было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол, - заявил министр.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.

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Теги: коронавирус, вирус
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