В протокол лечения коронавируса внесли новый препарат

Отмечается, что этот препарат снижает смертность от коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины внесло в протокол лечения пациентов с коронавирусом новый препарат - “Дексаметазон”.

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Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отмечается, что обновлены стандарты оказания медицинской помощи пациентам с этим вирусом. Британские ученые ранее заявили, что “Дексаметазон” снижает смертность от коронавируса.

Было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол, - заявил министр.

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Напомним, по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.