В Житомирской области многодетная мать чудом вижила после удара молнии

Дом загорелся в грозу, хозяйка получила разряд тока, но к счастью, осталась невредима.

Мать с детьми успели выбежать на улицу в чем были 1plus1.video/tsn

Молния попала в крышу и сожгла деревянный дом на Житомирщине. Проживающая там мать 9 детей Светлана Кильницкая получила удар током.

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Об этом речь идет с сюжете ТСН.

Женщина увидела, как из комнаты валит дым, схватилась за дверную ручку. В этот момент она почувствовала, как по ее телу пробежал разряд. Молния пронзила насквозь все тело. Светлана уверена, что ее спасли резиновые тапочки, в которых она была.

До сих пор болят пальцы, - призналась она.

Пострадавшая все еще не отошла от шока. Она с 9 детьми осталась без крыши над головой. Временно многодетную семью приютили у себя односельчане.

Селяне, увидев пожар, попытались потушить его сами, но не получилось. Пламя разгорелось такой силы, что спасатели смогли ликвидировать его только спустя три часа. Благо, хозяйке удалось спасти документы.

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В свою очередь, в ГСЧС отмечают, что пожара можно было избежать, будь на крыше или рядом с домом громоотвод.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине подтоплены 285 населенных пунктов.