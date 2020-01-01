В МВД рассказали об истинных мотивах убийства Шеремета

Антон Геращенко уверен, что убийцы хотели спровоцировать акции народного недовольства, как после убийства Гонгадзе.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“Какая главная цель расследования дела Шеремета? Установить всех причастных, вплоть до заказчиков. Можно ли всегда раскрыть все преступления? Нет, не все и не всегда. Убийцу Улофа Пальме вот на днях только установили. Убийство Кеннеди до сих пор вызывает вопросы и споры. Дело Шеремета – одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно“, - заявил Геращенко.

По словам Геращенко, во время расследования дела Шеремета изучалась масса версий, отслеживались люди, за ними следили, проверяли их походки и т.д.

И когда в результате оперативных комбинаций вышли на группу людей, в которой был так называемый “Пистолет“, которому прислали сообщение с призывом прийти и дать показания по делу Шеремета, эта группа распереживалась. “Пистолет“ застрелился, а группа запереживала. Мы подумали: зачем порядочным людям переживать, если они никак не причастны к этому делу? – рассказал замминистра.

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Вместе с тем Геращенко подтвердил, что все собранные улики являются косвенными. Но все вместе они являются доказательной базой.

Когда одно совпадение, два, пять – это одно дело. Но когда таких совпадений многие десятки, то тогда это наводит на мысль, что есть достаточно оснований предъявить подозрения, - заверил он.

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Говоря о мотиве преступления, заместитель министра отметил, что в МВД считают известных подозреваемых лишь исполнителями, которых вдохновили их кураторы.

Мое личное мнение – данное преступление было совершено из патриотических мотивов. Людям часто вносят в голову мысль: это враг, его надо ликвидировать, потому что он враг, - сказал он.

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При этом у следствия нет единого мнения о том, кто является “вдохновителем“ преступления. Также Геращенко считает мотивом убийства ту версию, которая изложена в материалах дела – возбуждение социально-политической ситуации в стране.

Те, кто это задумал, смотрели: было дело Гонгадзе, к этому была причастна милиция, это привело к акциям “Украина без Кучмы“ и к изменению геополитического вектора страны. То же самое и здесь: убивают Шеремета, не просто убивают в подъезде, а специально, у всех на виду, идет резонанс и так далее, - рассказал Геращенко.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ни он, ни президент Владимир Зеленский не оказывают влияния на расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.