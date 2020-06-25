Под Львовом подготовили собак для охраны Зеленского

"Четвероногие курсанты успешно прошли подготовку" - говорится в сообщении Центра.

"Первые лица государства теперь в безопасности" - уверены в центре Кинологический центр

В Кинологическом учебном центре были подготовлены собаки для охраны первых лиц страны, в частности, и президента. По словам кинологов, собаки умеют распознавать опасность за несколько метров.

Об этом сообщается на официальной странице центра в Facebook.

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Собаки прошли курс подготовки по поиску оружия и взрывчатки. Они умеют находить опасные предметы в помещении, на открытой территории, в багаже ​​и транспортных средствах.

“Во время выпускных экзаменов хвостатые охранники Карат и Лаки с легкостью справились с поиском взрывчатки на различных объектах и ​​показали отличный результат. Безопасность первых лиц государства отныне в надежных лапах“ - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Херсонводоканал принял в штат пса Рекса. По словам чиновников, пес остался без хозяев, поэтому работники водоканала его и приютили.