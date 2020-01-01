Переселенцы из Золотого получили квартиры
Семьи переселенцев из Золотого Луганской области, покинувшие свои дома в 2018 году из-за давления боевиков, получили новое жилье. Об этом сообщается на сайте ОП в четверг, 25 июня.
Квартиры получили десять семей - говорится в сообщении
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Переселенцы попросили помощь у президента Владимира Зеленского 20 ноября 2019 года. Они рассказали, что были вынуждены покинуть собственные дома в течение получаса.
Мы обещали – и сделали. Мы должны защищать наших граждан. Рад, что семьи, которые пережили шок войны, теперь могут обустроиться и снова почувствовать домашний уют - сказал Зеленский
Ранее Офис президента рассказал результаты переговоров ТКГ. Отмечается, что представители ОРДЛО впервые приняли участие в работе политической группы и непосредственно ТКГ.