Первый пошлел: Украинские школьники начали сдавать ВНО-2020

В четверг, 25 июня, для выпускников организовали тест по математике. Следующий этап ВНО назначен на 30 июня.

В Украине объявили о старте основной сессии ВНО. Первым учащиеся сдадут экзамен по математике. Для того, чтобы пройти тестирование, зарегистривалось 186 тыс. школьников.

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Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Основную сессию вызвались сдавать 379 493 абитуриента. Для них подготовили 1 млн. 227 тыс. тестов.

Тестирование по математике в четверг, 25 июня, сдаст свыше 186 тыс. чел. Открыто 12,6 тыс. аудиторий в 795 пунктах.

Процедуру приема школьников растянули на час, чтобы не собирать очередь у входа. Каждого попросили прийти в указанное время. Уже в дверях участникам ВНО меряли температуру, смотрели, все ли в масках, и сверяли личность.

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Школьников просили предъявить оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания, паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в Сертификате, приглашение к участию, распечатанное с информационной страницы. Лицам с паспортом на иностранном языке нужно было принести его нотариально заверенный перевод.

В Минобразования заранее предупредили о том, что копии или электронные версии документов не принимаются. Тем, кто их предоставит, постановили не разрешать сдавать ВНО. Также к тестированию решили не допускать опоздавших участников.

Абитуриентов попросили взять с собой несколько запасных ручек с черной пастой. Кроме того, порекомендовали захватить антибактериальные салфетки, воду и антисептик.

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При себе у школьников не должно быть гаджетов, телефонов, диктофонов или других средств связи, считывания и воспроизведения информации. Также нельзя вносить в кабинет распечатанные или рукописные шпаргалки. Во время теста по математике запрещено использовать линейку, карандаш, циркуль, калькулятор.

Отметим, что следующим учащиеся будут сдавать тест по украинскому языку и литературе, он назначен на 30 июня. На 2 июля запланировано ВНО по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языках, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии, 17 июля - по химии.

Для жителей пострадавших от наводнения западных регионов предусмотрена дополнительная сессия ВНО.

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