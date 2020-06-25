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Третьякова впервые отреагировала на скандал с “детьми низкого качества”

Комментариев: 19
Нардеп не стала извиняться.
Галина Третьякова
Галина Третьякова
Страна.ua

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова впервые отреагировала на скандал со своим участием, где она публично призвала стерилизовать малообеспеченных людей, ведь они рожают “детей низкого качества”.

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Ситуацию она решила прояснить на своей странице в Facebook.

Нардеп от “Слуги народа” не стала извиняться за свой некорректный спич. Между тем, она опубликовала полную версию видео, которое разобрали на цитаты.

Первоисточник, - коротко подписала видео Третьякова.

На видеоролике действительно присутствует 2-х минутный спич нардепа. 

Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то, - сказала Третьякова.

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Украинцы активно комментируют высказывание нардепа. Многие осуждают Третьякову за ее резкость, а другие - поддерживают. 

Кроме того, известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой и требуют сложить депутатский мандат.

Напомним, нардеп Третьякова предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.

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Теги: Третьякова, скандал, видео, малообеспеченные люди
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Комментариев (19)
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ЗЕленомойский    25.06.2020, 14:28
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Надо стереть эту хамскую ухмылку с её жи.довской морды кирпичом.. Заодно и нос бабе я не подправим
GentleAngel    25.06.2020, 14:12
Оценка:  0
GentleAngel
Дура, отмени выплаты и перестанут рожать.
dиk    25.06.2020, 14:09
Оценка:  0
dиk
ну от этой тети и детей не надо.
CCS    25.06.2020, 13:54
Оценка:  +2
CCS
Коли війна, на фронті гинуть саме "рабочє-крєстьянє", а усі мажори захищають Батьківщину у "Велюрах", Лондонах, навіть у Москві. Бо це діти високої якості, понімаєш!
CCS    25.06.2020, 13:54
Оценка:  +2
CCS
Коли війна, на фронті гинуть саме "рабочє-крєстьянє", а усі мажори захищають Батьківщину у "Велюрах", Лондонах, навіть у Москві. Бо це діти високої якості, понімаєш!
merks    25.06.2020, 13:51
Оценка:  +2
merks
м-дя, недотурканные- все как в фильме.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 13:32
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А я все жду, когда компания Cooper & Hunter через суд запретит использовать обозначение СН.
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 13:22
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Пример ребенка "высокого качества" - Елена Зайцева - харьковская убийца. А Дети "низкого качества" выращивают хлеб, строят дома, дороги. Что эта Зайцева вырастила и построила? Кого и от кого она защитила? Полемика бессмысленна.
Сыроешка    25.06.2020, 13:20
Оценка:  +3
Сыроешка
Нацистка? Аткель рождения?Где таких дебилов рожают?
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 13:22
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
В СССР.
Сыроешка    25.06.2020, 13:16
Оценка:  +3
Сыроешка
Эту гниду стерилизовать за недоумковатость и её детей и внуков отправить работать-дворниками,ассенизаторам и,шпалы на железной дороге ложить,хлеб растить ,на рынках торговать!!Кто должен на неквалифицированных малооплачиваемых работах работать?Если будут только люди с высшим образованием?! Дура!
Сыроешка    25.06.2020, 13:17
Оценка:  +1
Сыроешка
Кстати,люди с образованием детей не хотят рожать принципиально.Налоги с кого брать будете,тупаки?
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