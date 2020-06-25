Третьякова впервые отреагировала на скандал с “детьми низкого качества”

Нардеп не стала извиняться.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова впервые отреагировала на скандал со своим участием, где она публично призвала стерилизовать малообеспеченных людей, ведь они рожают “детей низкого качества”.

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Ситуацию она решила прояснить на своей странице в Facebook.

Нардеп от “Слуги народа” не стала извиняться за свой некорректный спич. Между тем, она опубликовала полную версию видео, которое разобрали на цитаты.

Первоисточник, - коротко подписала видео Третьякова.

На видеоролике действительно присутствует 2-х минутный спич нардепа.

Когда мы демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему образование и равные права, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы, скажу жестко, получаем детей низкого качества. Какие приводят к тому, что они садятся на публичные средства. Это тоже Маргатер Тэтчер говорила когда-то, - сказала Третьякова.

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Украинцы активно комментируют высказывание нардепа. Многие осуждают Третьякову за ее резкость, а другие - поддерживают.

Кроме того, известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой и требуют сложить депутатский мандат.

Напомним, нардеп Третьякова предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.