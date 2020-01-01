Изнасилование в Кагарлыке: Девушке нужна охрана и психолог – адвокат

Ставшая жертвой изнасилования полицейскими, девушка нуждается в квалифицированной помощи и охране.

Неля Погребицкая, которая стала жертвой изнасилования в райотделе Кагарлыка, до сих пор не получила от МВД обещанную охрану. Об этом адвокаты и защитники 26-летней потерпевшей заявили во время пресс-конференции в четверг, 25 июня.

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Как рассказала Елены Сотник, которая с недавних пор является адвокатом потерпевшей, руководитель Национальной полиции Игорь Клименко лично обещал предоставить пострадавшей охрану. Однако по факту никакой охраны до сих пор нет.

Неле нужна качественная, круглосуточная охрана. А ей сказали - мы дадим вам тревожную кнопку, но до ближайшего отделения полиции 130 км. Охраны нет, потому что охраняемое лицо должно обеспечивать диван и питание, - рассказала народный депутат Анастасия Радина.

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По этих слов Неля, также принявшая участие в пресс-конференции, заплакала.

По словам Елены Сотник, девушка до сих пор находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

Мы думали, стоит ли ей встречаться и разговаривать с журналистами, из-за того, что она находится в очень серьезном психологическом тяжелом состоянии, и она за себя боится, и за свою семью. Когда арестовывали одного из фигурантов, Николая Кузива, он четко сказал - “я скоро вернусь и вы поймете, вы тогда получите“. Угрозы эти звучали и сама Неля и ее семья боится, - заявила адвокат.

Напомним, адвокат девушки, изнасилованной в Кагарлыке, рассказала об еще одном эпизоде с участием подозреваемых и сестры потерпевшей. Копы “похищали“ младшую сестру потерпевшей якобы для следственных действий.