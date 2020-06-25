В Карпатах вероятно смещение почвы

Ориентировочная площадь оползня составляет 400 кв.м.

Спасатели предупредили о вероятном смещении почвы в Прикарпатье. В частности, во Львовской области в селе Смольное Дрогобицкого района вероятно смещение почвы из-за осложнения погодных условий, которые наблюдаются там последние несколько дней.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ситуацию осложняет то, что на аварийном участке расположен деревянный жилой дом и три хозяйственные постройки. Ориентировочная площадь оползня составляет 400 кв.м. Также отмечается, что в 50 метрах от дома находится ручей.

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Спасатели организовали оперативную эвакуацию имущество из жилого дома. Жители были отселены к родственникам. Место возможного смещения ограждено.

Напомним, в Житомирской области многодетная мать чудом вижила после удара молнии. Дом загорелся в грозу, хозяйка получила разряд тока, но к счастью, осталась невредима.