Степанов молчит уже три месяца, - блогер об отсутствии концепции продолжения медреформы

Со времени назначения на должность Министра здравоохранения Максима Степанова прошло уже 3 месяца. За это время он неоднократно критически высказывался по поводу первого этапа медицинской реформы, однако своего видения второго этапа реформирования медицинской отрасли так и не представил. Об этом пишут Українські новини со ссылкой на Facebook блогера Кирилла Сазонова.

«Главное ведомство, которое должно было этим заниматься, почему-то стоически молчит, глава ведомства даже не ходит на заседания профильного комитета, где очень ждут объяснений. На протяжении трех месяцев Степанов говорил, что медреформа делается неправильно, но как правильно – так и не сказал. Более того, он до сих пор не представил комитету по здравоохранению даже приблизительной концепции своего видения реформы. А депутаты его ждут уже не первую неделю и очень хотят поговорить», - цитирует блогера издание.

Как отмечает Сазонов, несмотря на пандемию коронавируса и загруженность министра текущими делами, реформирование украинской медицины необходимо продолжать, так как её состояние не устраивает ни пациентов, ни самих медиков. Блогер соглашается, что к предыдущему этапу реформы была масса вопросов, однако, в каком направлении двигаться дальше, по-прежнему остаётся загадкой.

«Я согласен, что стратегия Супрун была не идеальной, и корректировать реформу необходимо. Как необходимо ее и проводить - советская система здравоохранения доживает последние дни и скоро рухнет. Покажите мне человека в этой стране, который скажет, что доволен нашей медициной!», - приводит слова Сазонова издание.

Между тем, продолжение медицинской реформы является одним из ключевых условий, на которых Украине выделяется кредит МВФ, а отсутствие даже концепции Минздрава по второму этапу реформы ставит под угрозу эту кредитную линию.

«Продолжения реформы ждут как международные доноры, так и МВФ, открывший Украине новую финансовую программу на $5 млрд под обязательство реформирования системы здравоохранения», - пишут Українські новини.

Издание напоминает, что с концепцией медреформы Степанова ожидали 17 июня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Однако министр на Комитет так и не явился. Очередное заседание Комитета запланировано на ближайшую пятницу, 26 июня.