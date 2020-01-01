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“Уведомлений о подозрении не поступало”, - адвокаты Януковича

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Генпрокуратура сообщила о вручении подозрения экс-президенту страны, его защита это отрицает.
Януковича обвинили в госизмене, юристы отрицают факт получения подозрения
Януковича обвинили в госизмене, юристы отрицают факт получения подозрения
.facebook.com/pg/YanukovichViktor

В Офисе генпрокурора заявили, что предъявили подозрение в государственной измене бывшему президенту Виктору Януковичу. Его подозревают в намеренном снижении обороноспособности Украины. Однако адвокаты уверяют: то, что подозрение было вручено, неправда.

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Об этом сообщает пресс-служба адвокатской конторы Aver Lex, представляющей интересы Виктора Федоровича, передает “Интерфакс-Украина“,  

Документов с уведомлением о подозрении не поступало, - заверили там.

Защита уточняет, что собирается подать в суд на генпрокуратуру из-за ложных сведений. Кроме того, юристы подчеркивают, что документы Виктору Януковичу обязаны передавать в рамках международной правовой помощи.

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Правозащитники отметили, что 23 июня бывшего главу государства приглашали на допрос в Госбюро расследований. Его представители явились на вызов, объяснив причину неявки подопечного.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Минск отказался выдавать Киеву беглого банкира.

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Теги: Янукович, Госизмена, подозрение, опровержение, Генпрокуратура, адвокат
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