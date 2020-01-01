В Венгрии озвучили условия разблокирования заседания НАТО-Украина

Сийярто посетил Украину и поговорил с Кулебой.

Глава МИД Венгрии назвал условия, при которых может быть разблокировано проведение заседания НАТО-Украина. Среди главных условий то, чтоб Украина решила вопрос с образованием и правами венгерского меньшинства.

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Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РБК-Украина.

Кроме того, Сийярто выразил надежду, что в ближайшее время сторонам удастся решить данные вопросы.

Заседание НАТО-Украина будет разблокировано, как только будут решены вопросы, связаны с образованием и правами венгерского меньшинства. Как только это будет обеспечено, мы сделаем все, чтобы заседание на уровне министров могли проходить, - сказал Сийярто.

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Глава МИД Венгрии отметил, что в ближайшие недели должна пройти встреча комиссии по вопросам нацменьшинств, во время которой должен быть определен план по решению проблемных вопросов.

Напомним, в отношениях между Киевом и Будапештом вероятен период "оттепели". Диалог между Украиной и Венгрией выходит на новый уровень, ведь вскоре президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.