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Следствие по делу Стерненко закончено: Активист пойдет под суд

Комментариев: 2
Правоохранители уведомили Стерненко об окончании следствия и разрешили ознакомится с материалами.
Сергей Стерненко подозревается в убийстве человека, который напал на него
Сергей Стерненко подозревается в убийстве человека, который напал на него
facebook.com/sternenko

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу против активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты, после чего дело будет отправлено в суд. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Стерненко.

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“Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой“, - написал Стерненко.

Как отметил сам активист, о подозрении ему сообщили всего две недели назад. Этого времени адвокатам не хватило даже на то, чтобы оспорить меру пресечения и само подозрение. При этом Стерненко опасается, что его дело передадут на рассмотрение в один из судов Одессы.

“Следствие“ завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий. При том что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо, - написал Стерненко.

facebook.com/sternenko

Напомним, ранее Украинский Хельсинкский союз заявил, что дело Стерненко политически мотивировано. Правозащитники возмущены нежеланием правоохранителей расследовать нападения на активиста и их старательность в преследовании самого Стерненко.

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Теги: Стерненко, суд, СБУ
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Комментариев (3)
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ЗЕленомойский    25.06.2020, 14:38
Оценка:  0
ЗЕленомойский
Жи.довская Воровская Власть судит Украинских патриотов направо и налево. Наверное чувствуют, что скоро будет ЗЕленым гаплык.
kerrohhop    25.06.2020, 14:12
Оценка:  -24
kerrohhop
Його не судити потрібно.А декілька разів штрикнути ножем щоб з нього кишки повипадали.Виключно в цілях самооборони штрикнути.Це буде справедливо.
lotterea    25.06.2020, 14:33
Оценка:  0
lotterea
если на тебя нападут два гопаря с ножами и тебе чудом удастся от них отбиться , ты будешь думать куда и как кому быть что бы спасти свою жизнь?
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