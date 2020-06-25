Следствие по делу Стерненко закончено: Активист пойдет под суд

Правоохранители уведомили Стерненко об окончании следствия и разрешили ознакомится с материалами.

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу против активиста Сергея Стерненко. Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты, после чего дело будет отправлено в суд. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил сам Стерненко.

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“Больше ада! Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено! Это произошло по поручению прокурора Бозовуляка, подконтрольного Венедиктовой“, - написал Стерненко.

Как отметил сам активист, о подозрении ему сообщили всего две недели назад. Этого времени адвокатам не хватило даже на то, чтобы оспорить меру пресечения и само подозрение. При этом Стерненко опасается, что его дело передадут на рассмотрение в один из судов Одессы.

“Следствие“ завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд. В город, которым руководит заказчик нападения на меня. За это время не было проведено никаких следственных действий. При том что, когда прокурор просил мне дать арест, он ссылался как раз на то, что есть разные риски, потому что им нужно было провести ряд следственных действий. Уже все, не надо, - написал Стерненко.

Напомним, ранее Украинский Хельсинкский союз заявил, что дело Стерненко политически мотивировано. Правозащитники возмущены нежеланием правоохранителей расследовать нападения на активиста и их старательность в преследовании самого Стерненко.