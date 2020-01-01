ВНО-2020: Во Львове 32 учителей не допустили из-за позитивных ИФА-тестов

Появились первые детали ЧП во Львове.

В четверг, 25 июня, перед началом Внешнего независимого оценивания по математике во Львове все учителя, которые задействованы к проведении тестирования, прошли ИФА-тесты на наличие антител к коронавирусу. Из 1 645 педагогов у 32 они показали положительный результат.

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Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По словам львовского градоначальника, 32 учителей перед началом первой сессии ВНО по результатам ИФА-тестирования заменили.

Наша обязанность сделать все необходимое, чтобы дети думали об обучении, а не волновались об опасности заражения. Именно поэтому все организовано четко по протоколу, - написал Садовой.

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Напомним, в Украине объявили о старте основной сессии ВНО. Первым учащиеся сдадут экзамен по математике. Для того, чтобы пройти тестирование, зарегистрировалось 186 тыс. школьников.