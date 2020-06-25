Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку до осени – "Слуга народа"

В пропрезидентской фракции высказывают недовольство новым текущим составом правительства.

Правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. Об этом заявил народный депутат фракции “Слуга народа“ Александр Дануца в интервью LB.ua.

Читай также: Шмыгаль рассказал, почему Рада не поддержала программу Кабмина

“Как показала история с экс-премьером Алексеем Гончаруком, любой Кабмин может очень быстро поломаться. Поэтому и Кабмин Шмыгаля тоже очень быстро может поломаться. Могут даже не ждать осени. Может возникнуть какая-то ситуация, как с Гончаруком, и тогда это все быстро закончится“, — заявил он.

Дануца напомнил, что отношения нового Кабмина с Верховной Радой не сложились почти с самого начала, когда правительство направило в парламент первую версию своей программы деятельности.

Она была написана наспех - такие документы вообще нельзя приносить в парламент. По моему мнению, это неуважение к высшему законодательному органу. Сейчас ее переписали. Она стала значительно более качественной. Но, во-первых, осадочек, как говорят остался. А во-вторых, она не стала той программой, которая дает достаточно ответов на глобальные вызовы, перед которыми стоит Украина, - заявил нардеп.

Дануца уверяет, что такое мнение разделяют многие народные депутаты пропрезидентской фракции.

Напомним, в середине июня народные депутаты провалили голосование за обновленную программу деятельности Кабмина. Таким образом, правительство лишилось годового иммунитета от своей отставки.