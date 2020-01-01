Шмыгаль: Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19

Премьер-министр рассказал о ситуации в стране.

Практически во всех регионах Украины продолжается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Это свидетельствует о том, что страна вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

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Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер отметил, что ситуация еще не критическая, но уже серьезная. В некоторых регионах уже приходится разворачивать больницы второй очереди.

Очередной антирекорд, почти тысяча официально подтвержденных… Растет число от недели к неделе. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй очереди, - сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 25 июня, в Украине зафиксировали новый антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заразились 994 человек. Больше всего новых инфицированных в Киеве, Черновицкой и Львовской областях.