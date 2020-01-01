Во время матча в Харькове скончался иностранец: Подробности

На футбольном поле ОСК Металлист умер 29-летний выходец из Ирака.

ЧП закончилась игра на тренировочном харьковском поле на ул. Плехановской. Там мужчине стало плохо во время матча, он скончался.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харькове.

Заявление об инциденте поступило в 22:33 24 июня от медиков, - уточнили правоохранители.

На место прибыла опергруппа во главе с руководством. Была вызвана скорая помощь, но медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть. Спасти футболиста не удалось.

Тело увезли в морг. По факту открыли уголовное дело с пометкой “естественная смерть”. Идет расследование.

Причину летального исхода покажет экспертиза. В то же время уже сейчас меценат Юрий Сапронов заявил в соцсетях, что мужчина скончался не от коронавируса.

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По его словам, когда приехали медики, иностранец был без сознания. При этом скорая отправила две группы врачей, так как у первой не было с собой дефибриллятора, уточнил Сапронов.

Сначала прибыла 203-я бригада, 2-я подстанция. В машине не оказалось дефибриллятора. Через минут 20 приехала еще одна – 101-я бригада. Дефибриллятор тоже не работал. 40 минут откачивали вручную. В итоге парень умер из-за отсутствия оборудования, - написал он.

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Юрий Сапронов призвал губернатора Харьковской области Алексея Кучеру отстранить от должности главу Центра экстренной медпомощи Виктора Забашту.

Последний, в свою очередь, уже прокомментировал инцидент, передает “Интерфакс-Украина”. Он отметил, что оборудование в каретах скорой было и работало без сбоев.

Всем бригадам выделены дефибрилляторы, они исправно функционируют. В этом случае использовать дефибриллятор было нельзя по медицинским показаниям. У больного диганостировали асистолию, при которой дефибрилляцию проводить запрещено, - пояснил Забашта.

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