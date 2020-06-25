Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования

Кабмин провел кадровые перестановки.

Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.

Читай также: Доктор наук и экс-“регионал”: Кого предлагают на должность главы МОН

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Перед назначением Шкарлета, Шмыгаль поблагодарил Любомиру Мандзий за четный труд.

У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета. Спасибо Любомире Мандзий за бремя, которое она несла с честью и достоинством, - сказал Шмыгаль.

Читай также: Кабмин внес в Раду кандидатуру нового министра Минобразования

Для справки: Шкарлет - бывший ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования. Постановление в Раду внес Кабмин.