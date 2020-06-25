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Кабмин назначил Шкарлета и.о. министра образования

Комментариев: 1
Кабмин провел кадровые перестановки.
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет
gorod.cn.ua

Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета временно исполняющим обязанности министра образования и науки. Такое решение правительство приняло в ходе заседания.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Перед назначением Шкарлета, Шмыгаль поблагодарил Любомиру Мандзий за четный труд.

У нас происходит назначение заместителя министра образования и науки Украины и возложение исполнения обязанностей на Сергея Шкарлета. Спасибо Любомире Мандзий за бремя, которое она несла с честью и достоинством, - сказал Шмыгаль.

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Для справки: Шкарлет - бывший ректор Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко".

Напомним, комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования. Постановление в Раду внес Кабмин.

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Теги: Шкарлет, Минобразования, Шмыгаль, Кабмин
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Комментариев (1)
SAId    25.06.2020, 16:06
Оценка:  0
SAId
все же не мытьем так катанием протащили сявку в министры в.о. ведь не проблемма....
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