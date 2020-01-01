Украинцы перестали бояться коронавируса – опрос
Украинцы перестали боятся коронавируса, каждый второй не хочет даже бесплатно вакцинироваться против него. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.
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Как выяснили социологи, к середине июня количество украинцев, которые очень боятся заболеть коронавирусом, по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — 21% против 40%. Число тех, кто просто опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%. В то же время существенно увеличилась доля тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом — 20% в июне против 8% в апреле.
Больше боятся заболеть коронавирусом женщины и представители старшей возрастной категории. А вот среди тех, кто вообще не боится COVID-19, преобладают мужчины и лица младшей и средней возрастных категорий.
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Если бы существовала возможность бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса, ею готовы воспользоваться 41% опрошенных (25% точно и 16% скорее всего). В то же время противников даже бесплатных прививок оказалось несколько больше — 49% (37% точно и 12% скорее всего).
Больше готовы к вакцинации люди старшего возраста. А вот лица среднего возраста больше склоняются к отказу от прививок.
Напомним, Минздрав обвинил украинцев в “анархии“. По мнению профильного министра, коронавирус распространяется в Украине стремительными темпами, потому что люди не соблюдают карантин.