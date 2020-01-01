Украинцы перестали бояться коронавируса – опрос

Социологи выяснили, что украинцы больше боятся прививок, чем коронавируса.

Украинцы перестали боятся коронавируса, каждый второй не хочет даже бесплатно вакцинироваться против него. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

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Как выяснили социологи, к середине июня количество украинцев, которые очень боятся заболеть коронавирусом, по сравнению с началом апреля сократилась вдвое — 21% против 40%. Число тех, кто просто опасается такой возможности, остается стабильным и составляет 26%. В то же время существенно увеличилась доля тех, кто вообще не боится заболеть коронавирусом — 20% в июне против 8% в апреле.

Больше боятся заболеть коронавирусом женщины и представители старшей возрастной категории. А вот среди тех, кто вообще не боится COVID-19, преобладают мужчины и лица младшей и средней возрастных категорий.

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Если бы существовала возможность бесплатно пройти вакцинацию от коронавируса, ею готовы воспользоваться 41% опрошенных (25% точно и 16% скорее всего). В то же время противников даже бесплатных прививок оказалось несколько больше — 49% (37% точно и 12% скорее всего).

Больше готовы к вакцинации люди старшего возраста. А вот лица среднего возраста больше склоняются к отказу от прививок.

Напомним, Минздрав обвинил украинцев в “анархии“. По мнению профильного министра, коронавирус распространяется в Украине стремительными темпами, потому что люди не соблюдают карантин.