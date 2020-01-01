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На борьбу с наводнениями выделили 700 млн грн

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Известно, сколько денег выделять регионам.
Фото из места событий
Фото из места событий
twitter.com/AvakovArsen

Кабинет министров Украины выделил почти 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений на западе Украины. Большую часть денег получит Ивано-Франковская область.

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе заседания правительства отметил, что деньги выделяются на борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей.

Принять распоряжение о выделении средств из резервного бюджета в сумме 672 млн гривен для предоставления помощи населению и проведения первоочередных аварийно восстановительных мероприятий, - сказал Петрашко.

В частности, средства распределят следующим образом:

  • 480 млн гривен - Ивано-Франковская область
  • 30 млн гривен - Черновицкая область
  • 30 млн гривен - Закарпатская область
  • 10 млн гривен - Львовская область
  • 92 млн гривен - Госводагентство
  • 30 млн гривен - Гослесагентство

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Кроме того, ситуацию прокомментировал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Он попросил  выделить 82 млн гривен силовикам, которые задействованы в ликвидации последствий наводнения. Из них 41 млн гривен направят ГСЧС, 22 млн - Национальной гвардии и 19 млн - Национальной полиции.

Напомним, паводок, охвативший западные регионы страны, добрался до города Могилев-Подольский Винницкой области. В одном из крупнейших городов региона поднявшийся Днестр подтопил набережную и прилегающие улицы.

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Теги: наводнение, Карпаты, Кабмин, деньги
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