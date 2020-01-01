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Наводнение на Закарпатье подтопило почти 500 приусадебных участков

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В Западной Украине продолжают подсчитывать убытки после потопа.
Ливни размыли местные дороги и автомагистраль государственного значения
Ливни размыли местные дороги и автомагистраль государственного значения
facebook.com/DsnsZakarpattya

Комиссия по ликвидации последствий паводка Раховской РГА поделилась результатами инспекции. По предварительным данным структуры, пострадало 475 домохозяйств в 11 населенных пунктах, в том числе 55 подвалов.

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Об этом сообщает сообщает пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Кроме того, на Закарпатье оказались поврежденными пять отрезков автомагистрали госзначения Н-09 Мукачево - Рогатин.   Пострадали также местные дороги: участки путей Рахов - Луга, Ясиня - Стебный, 12 отрезков коммунальных магистралей, одна лесная дорога. Помимо этого, стихия разрушила  7 мостов в регионе.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Украине подтоплены 285 населенных пунктов.

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Теги: наводнение, потоп, Закарпатье, итоги, ущерб, затопило, дороги, домохозяйство
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