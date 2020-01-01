Ливни отступают: какой будет погода 26 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода 26 июня.

В пятницу, 26 июня, в Украине ожидается теплый летний день. Обильные осадки ожидаются в некоторых регионах западной части страны.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны 26 июня будет умеренно тепло. В Ивано-Франковской области и Закарпатье ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +29 градусов. Ночью будет тепло - до +17 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день без осадков. На улице +26…+30, а ночью - до +17.

Южным регионам будет жарко, но обещают переменчивую облачность. Температура воздуха от +27…+32 градуса. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +28…+30 градусов, а ночью - до +17 градусов.

В Центральной Украине также ожидается переменчивая облачность. Между тем, воздух прогреется от +27…+31 градус по Цельсию. В ночное время на улице будет +16 градусов.

В Киеве 26 июня воздух прогреется до +31 градуса по Цельсию. Будет тепло и достаточно солнечно. Ночью столбик термометра опустится до +178градусов.

Напомним, в Прикарпатье выпало 70% месячной нормы осадков. Глава МВД оценил ущерб от затоплений в Западной Украине, побывав на месте.