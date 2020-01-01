Стало известно, когда в Украине закончится учебный год-2020

Учащиеся школ, колледжей, лицеев и ПТУ уйдут на каникулы до 31 июля. Выпускников могут продержать до осени.

Правительство утвердило даты окончания нынешнего учебного года. Определены сроки выхода на каникулы для школ и профтехнических образовательных учреждений, учитывая карантин.

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Об этом сообщается в распоряжении Кабмина.

Так, ученики школ и гимназий, которые продолжат обучаться в следующем году, должны закончить учебу не позже 1 июля. Выпускников же отпустят в течение 10 дней после того, как будут обнародованы результаты дополнительной сессии ВНО. Как уточнило Минобразования, для абитуриентов учебный процесс может продлиться вплоть до 31 августа.

Учащиеся техникумов начнут отдыхать не позднее 31 июля.

К слову, вступительная кампания начнется в этом году с 1 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый пошлел: Украинские школьники начали сдавать ВНО-2020.

