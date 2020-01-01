Кабмин отправил в отставку главу Кировоградской ОГА
Кабинет министров согласовал отставку главы Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балоня. Решение было принято на заседании правительства в четверг, 25 июня.
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Об отставке Балоня сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, при этом причины не были названы.
"По областям. Согласование увольнения Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской областной госадминистрации", - сказал Шмыгаль.
Балоня назначили на должность председателя Кировоградской ОГА в октябре 2019 года. До этого он был заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.
Напомним, что ранее Зеленский сменил главу Запорожской ОГА. Владимир Зеленский уволил с должности Виталия Туринка и назначил на этот пост Виталия Боговина.