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12 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Кабмин

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В большей части страны ситуация с коронавирусом остается неблагополучной.
Украина не готова к смягчению карантина
Украина не готова к смягчению карантина
depositphotos.com

Показатели, а также динамика заболеваемости в областях Украины и в столице превышены. Кроме того, в некоторых регионах проблема с контролем над эпидситуацией. Это делает невозможным там послабление карантина.

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Об этом стало известно из сообщения Кабмина.

Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области не отвечают требованиям Минздрава для смячения карантинных мер. Хуже всего ситуация в Закарпатье, где три из четырех пунктов МОЗ не соблюдены, там же зафиксирована перегруженность больничных палат – 61,75%.

В семи регионах увеличены показатели динамики заболеваемости:

  • Киев - 34,37%;
  • Киевская область - 42,05%;
  • Одесская область - 73,97%;
  • Ивано-Франковская область - 12,97%;
  • Закарпатская область - 10,61%;
  • Тернопольская область - 11,37%;
  • Ровенская область - 75,64%.

В пяти областях участились случаи выявления коронавируса:

  • Волынская область - 19,36%;
  • Львовская область - 19,24%;
  • Закарпатская область - 14,58%;
  • Черновицкая область - 11,72%;
  • Ровенская область - 23,41%.

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В четырех регионах недостаточно тщательно тестируют население на коронавирус:

  • Луганская область - 18,96%;
  • Донецкая область - 23,48%;
  • Николаевская область - 19,19%;
  • Одесская область - 23,06%.

Напомним, ранее мы писали о том, когда откроются кинотеатры в Киеве.  

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Теги: коронавирус, карантин, регионы, Кабмин, Ослабление карантина
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