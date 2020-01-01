12 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Кабмин

В большей части страны ситуация с коронавирусом остается неблагополучной.

Показатели, а также динамика заболеваемости в областях Украины и в столице превышены. Кроме того, в некоторых регионах проблема с контролем над эпидситуацией. Это делает невозможным там послабление карантина.

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Об этом стало известно из сообщения Кабмина.

Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области не отвечают требованиям Минздрава для смячения карантинных мер. Хуже всего ситуация в Закарпатье, где три из четырех пунктов МОЗ не соблюдены, там же зафиксирована перегруженность больничных палат – 61,75%.

В семи регионах увеличены показатели динамики заболеваемости:

Киев - 34,37%;

Киевская область - 42,05%;

Одесская область - 73,97%;

Ивано-Франковская область - 12,97%;

Закарпатская область - 10,61%;

Тернопольская область - 11,37%;

Ровенская область - 75,64%.

В пяти областях участились случаи выявления коронавируса:

Волынская область - 19,36%;

Львовская область - 19,24%;

Закарпатская область - 14,58%;

Черновицкая область - 11,72%;

Ровенская область - 23,41%.

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В четырех регионах недостаточно тщательно тестируют население на коронавирус:

Луганская область - 18,96%;

Донецкая область - 23,48%;

Николаевская область - 19,19%;

Одесская область - 23,06%.

Напомним, ранее мы писали о том, когда откроются кинотеатры в Киеве.