12 регионов Украины не готовы к смягчению карантинных мер, - Кабмин
Показатели, а также динамика заболеваемости в областях Украины и в столице превышены. Кроме того, в некоторых регионах проблема с контролем над эпидситуацией. Это делает невозможным там послабление карантина.
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Об этом стало известно из сообщения Кабмина.
Киев, Киевская, Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Николаевская, Луганская и Донецкая области не отвечают требованиям Минздрава для смячения карантинных мер. Хуже всего ситуация в Закарпатье, где три из четырех пунктов МОЗ не соблюдены, там же зафиксирована перегруженность больничных палат – 61,75%.
В семи регионах увеличены показатели динамики заболеваемости:
- Киев - 34,37%;
- Киевская область - 42,05%;
- Одесская область - 73,97%;
- Ивано-Франковская область - 12,97%;
- Закарпатская область - 10,61%;
- Тернопольская область - 11,37%;
- Ровенская область - 75,64%.
В пяти областях участились случаи выявления коронавируса:
- Волынская область - 19,36%;
- Львовская область - 19,24%;
- Закарпатская область - 14,58%;
- Черновицкая область - 11,72%;
- Ровенская область - 23,41%.
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В четырех регионах недостаточно тщательно тестируют население на коронавирус:
- Луганская область - 18,96%;
- Донецкая область - 23,48%;
- Николаевская область - 19,19%;
- Одесская область - 23,06%.
Напомним, ранее мы писали о том, когда откроются кинотеатры в Киеве.