Кабмин запретил продавать конфискованных животных с аукциона

Теперь отобранных у хозяев животных будут безоплатно передавать в приюты, зоопарки и питомники.

Кабинет Министров Украины утвердил предложенное Министерством юстиции постановление о внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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В частности, в правила распоряжения конфискованным имуществом внесен пункт, отдельно регулирующий вопрос реализации конфискованных животных. Теперь кошки, собаки и другие домашние животные, которые по решению суда были отобраны у хозяев, будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных.

Также не будут выставляться на продажу дикие животные. Они безвозмездно передаются приютам для животных, зоологическим паркам, или другим учреждениям для содержания животных.

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Как отметил министр юстиции Денис Малюська, до сих пор украинское законодательство не предусматривало никаких особых правил для обращения с конфискованными животными, которые просто приравнивались к обычному имуществу.

Применялась общая процедура – конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе. Смысла в такой “конфискации“ было крайне мало. Часто животное за копейки выкупал предыдущий владелец (который с ней неподобающе вел себя до этого). А даже если животное попадало к кому-то другому, то критерием отбора такого нового владельца была только готовность заплатить наибольшую сумму. О благосостоянии животных речь не шла. Сегодня мы проблему решили, - отметил министр.

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Малюська также сообщил, что принятие этого постановления было весьма своевременным, поскольку в настоящее время к реализации через аукцион готовили 3 конфискованных львов, 6 медведей, несколько питонов и пса.

Напомним, ранее глава Минюста рассказал о судьбе питбуля, которого отобрали у хозяев и выставили на аукцион. Малюська заявил, что не смог купить конфискованного пса, поскольку ему этого зарплата не позволяет.