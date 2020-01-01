Одесса готовится принимать удар водной стихии, идущей с Карпат

Днестр и другие реки несут в Одесскую область огромный массив воды, выпавшей осадками в Карпатах.

В Одесской области ожидают поднятия уровня рек и возможных затоплений в связи с обильными осадками в Карпатском регионе. На своей странице в Фейсбук глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый рекомендовал одесситам и туристам воздержаться от отдыха на реках и лиманах в ближайшие дни.

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“Бессарабия и север области уже страдают от непогоды. Большое количество воды надвигается с Западной Украины в наш регион и мы уже готовимся к встрече с природным бедствием“, - написал губернатор.

По словам главы области, сейчас мобилизовано руководство Беляевского и Белгород-Днестровского районов, а также Маяковской и Яськовской ОТГ, которые, согласно ожиданиям, сильнее прочих могут быть поражены непогодой. В этих районах ведутся работы по подготовке к возможному удару стихии.

Уже сейчас вместе с работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам, - говорится в сообщении.

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Для справки. Через территорию Одесской области протекает множество мелких и крупных рек, берущих свое начало в Карпатах. Самой крупной и полноводной из них является Днестр, уровень воды в котором заметно поднялся в связи с наводнением.

Напомним, еще один город западной Украины начал “тонуть“. Вышедший из берегов Днестр принялся затапливать Могилев-Подольский.