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Под Запорожьем в пруду утонули две 11-летние девочки

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По информации спасателей, дети отправились к водоему без разрешения родителей.
Под Запорожьем в пруду утонули две 11-летние девочки
© dsns.gov.ua
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Под Запорожьем в пруду утонули две 11-летние девочки
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В Розовском районе Запорожской области две 11-летние девочки утонули в сельском пруду. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям региона.

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По данным пресс-службы ведомства, сообщение о гибели детей в районе села Первомайское поступило в Службу спасения "101" 13:07 в четверг, 25 июня.

В ходе предварительного расследования установлено, что две 11-летние подруги поехали на велосипедах к сельскому водоему без разрешения родителей. Вещи детей обнаружил местный житель. Он и достал из воды тело одной девочки. Позже, спасатели и местные жители разыскали и вытащили из водоема тело второго ребенка.

Обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Напомним, в Китае при попытке спасти друга утонули семь детей. Семеро школьников пытались помочь товарищу, упавшему в реку, однако никто из них не выбрался из воды.

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Теги: Запорожская область, утонул, ребенок, смерть
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