Укравтодор оценил убытки из-за паводков в сотни миллионов

В следствие наводнений в западных областях Украины значительно пострадало дорожное покрытие, но сейчас уже можно проехать по дорогам госзначения без ограничений.

Укравтодор оценил ориентировочную стоимость убытков в более 234 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в четверг, 25 июня.

"Общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн", - сказано в сообщении.

В Черновицкой области разрушены и повреждены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. Из-за повышения уровня воды в реке Прут, подтопления подходов к временным технологическим мостам и сдвига земляного полотна транспортное сообщение обеспечено по объездным маршрутам.

В Ивано-Франковской области также повреждены и разрушены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. В связи с выходом из берегов реки Днестр по ряду участков транспортное сообщение обеспечивают по объездным маршрутам.

В Закарпатской области повреждены и разрушены четыре автодороги общего пользования госзначения, а во Львовской области вследствие подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью в 25 см ограничено движение автотранспорта на автодороге Николаев - Жидачев - Калуш (более 43 км).

В Тернопольской области заилены 65 км дорог госзначения и четыре моста, а также 186 погонных метров труб.

Напомним, что на Прикарпатье из-за ливней повреждены 12 мостов. Всего размыто более 60 километров дорог. Власти сообщают о ликвидации десятка оползней, но чтобы полностью справиться с последствиями непогоды, нужно две недели.

Также сообщалось, что на западной Украине полностью восстановили движение. Непогода на Закарпатье, Прикарпатье и Буковине нанесла значительный вред автодорогам. Общий убыток составляет более 200 млн гривен.

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