Из-за погоды часть детей не смогли пройти ВНО – Шмыгаль

В одной только Черновицкой области на экзамене не досчитались каждого пятого выпускника.

Часть выпускников не смогли пройти внешнее независимое оценивание из-за паводка, затронувшего западные регионы страны. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: ВНО-2020: Во Львове 32 учителей не допустили из-за позитивных ИФА-тестов

“На Ивано-Франковщине пока, по предварительным данным, семеро детей не смогли добраться до пункта сдачи экзамена по математике, для этих детей мы сделаем индивидуальную возможность сдать все экзамены, поддержим их и их семьи. Мы для них проведем отдельную сессию“, - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр поручил Министерству образования держать этот вопрос под контролем.

Читай также: ВНО в Украине-2020: Озвучены правила проведения

Однако семь детей, о которых известно премьер-министру – лишь часть тех выпускников, что не смогли попасть на экзамены из-за погоды. Как сообщила в комментарии Укринформу заведующая отделом группы мониторинга ВНО в Черновицкой области Любовь Якименко, только в ее регионе пройти тесты не смог каждый пятый желающий.

На тестирование по математике в этом году в нашей области зарегистрировались 2 845 детей. Появилось на пунктах сдачи ВНО 2 263 ученика – это 79,5% от зарегистрированных. Нарушений в этом году не было никаких, потому что не было металлоискателей. Но двоих детей не допустили к составлению тестов из-за повышенной температуры тела, - сказала Якименко.

Читай также: Рада отменила обязательное участие в ВНО

По ее словам, эти ученики, которых не допустили к сдаче ВНО по математике, смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию, которую проведут в Черновцах. Дополнительные тестирования пройдут с 24 июля по 10 августа этого года.

Следует отметить, что на прошлой неделе Верховная Рада сделала участие в ВНО необязательным, и те выпускники, кто не планирует поступать в ВУЗ, получили право не сдавать тесты. По этой причине не ясно, связана ли неявка 20% выпускников на экзамен с непогодой, или с тем, что ранее зарегистрировавшиеся выпускники школ, не пошли на экзамен, так как не намерены поступать в вузы.

Читай также: Кабмин вернет деньги за отмененное пробное ВНО

Как сообщает официальный вэб-портал ВНО, по оперативным данным, явка на экзамен в среднем по Украине составила 81,79%. Самый высокий показатель – в Киеве (87,5%), а самый низкий – в Кировоградской области (70,89%). В Ивано-Франковской области, сильнее всех пострадавшей от наводнений, явка составила 81,53%.

Напомним, сегодня в Украине проходит первый экзамен в рамках основной сессия ВНО. Выпускники школ проходят тестирование по математике. Для его прохождения зарегистрировались 186 072 лица, для которых созданы 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.